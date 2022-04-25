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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 11:51

رئيسي: وثيقة التطوير تمثل خارطة طريق للحكومة للتقدم في كافة المجالات

رئيسي: وثيقة التطوير تمثل خارطة طريق للحكومة للتقدم في كافة المجالات
وقال رئيسي في تصريحه خلال اجتماع الحكومة يوم الاحد مؤكدا ارادة الحكومة الثالثة عشرة على التطوير في جميع المجالات: لقد عزمنا منذ بدء نشاط هذه الحكومة على ان تكون اجراءاتنا في اطار برنامج شامل وخارطة طريق وان لا تلقي الشؤون اليومية ضلالها على الاهداف العامة للحكومة.

ووصف رئيس الجمهورية وثيقة التطوير بانها عملانية واضاف: ان هذه الوثيقة تم تنظيمها برؤية عملانية تماما وليست وثيقة مكتبية اطلاقا، ونظرا لكونها متطابقة الى اقصى حد ممكن مع القوانين والسياسات التي تم ابلاغها من قبل قائد الثورة فبالامكان ان تتخذ اساسا لاعداد وتنظيم الخطة التنموية الخمسية السابعة.

واشار الى المهمة الموكلة لدائرة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية لتوفير الارضيات اللازمة لتنفيذ الوثيقة بصورة كاملة وقال: ان ارادة الحكومة مبنية على التنفيذ الكامل لهذه الوثيقة من اجل تحقيق تقدم جاد في البلاد.

واعتبر رئيسي الوثيقة بانها قابلة للارتقاء والتعديل واضاف: انه في هذه الايام حيث تعقد جلسات مع مجموعات النخبة يستند اصحاب الراي في احاديثهم لوثيقة التطوير ويقدمون مقترحات جيدة للارتقاء بها.
رقم : 990947
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