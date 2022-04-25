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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 11:54

خطيب زادة : إيران ستبقى قلعة شامخة في التصدي للمؤامرات الصهيونية

خطيب زادة : إيران ستبقى قلعة شامخة في التصدي للمؤامرات الصهيونية
وفي ما يلي نص البيان الذي تلاه في المؤتمر الصحفي الاسبوعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا

نستقبلُ هذا العامْ يوم القدس العالمي، في آخرِ يومِ جمعة، من شهر رمضان ِالمباركِ في ظروفٍ اصبحَ معها تحريرُ المسجد الأقصى وفلسطينَ المحتلة من بَراثِنِ العدوِّ الصهيونيِ العنصريِّ الغاصب أشدَّ ضرورةً و اكثرَ أهميةً من أيِّ وقتٍ مضى ، حيثُ باتتِ القدسُ وفلسطينَ محورَ التضّامُنِ بين المسلمينِ و كلِّ احرارِ العالَم .

اِنَّ يومَ القدسِ العالمي الذي استَقَرَّ في التَّقويم ِالابدي لشهر رمضان َالمبارك بمبادرة ٍتاريخيةٍ من مؤسسِ الجمهوريةِ الاسلامية ِالايرانيةِ سماحة الامام الخميني (رحمةُ الله عليه) اَتى لِيؤكدَ اَنَّ القدسَ هو عاملُ وحدةٍ و تكاتُف بالنسبةِ للعالَمِ الاسلامي ، و اَنَّ قضية فلسطينَ ليست ْ اسلاميةً فقط |بل عالميةٌ بإمتياز .

اليوم ، فإنَّ مسلميِ العالم يُنادَون بصوتٍ واحدٍ بضرورةِ تحرير فلسطين كأولويةٍ لا تُجارا لَدَى الأمةِ الاسلامية ، حيثُ اَنَّ جُهودَ التَّطبيع ،لا تُزَعْزِعُ قَيدَ اَنْمُلَةٍ اَلارادةَ الصَّلبة للشعوبِ الحَيَّةِ الواعية . لذا ، فإنَّ كلَّ الدولِ الاسلامية مطالَبةٌ بتحمّلِ مسؤولياتِها في دعمِ نِضالِ الشَّعبِ الفلسطيني و مَدِّهِ بكلِّ اسبابِ القوّةِ و المِنْعَة . كما لا يُمكنُ للحكوماتِ و المحافلِ الدولية اَنْ تكونَ لامُباليةً تِجاه هذهِ المطالبِ المُحِقّة و اَنْ تَتَنَصَّلَ مِن مسؤولياتِها القانونيةِ و الانسانيةِ في هذا المجال .

و نوكِّدْ بِانَّ كلَّ الجهودِ السياسيةِ و الاعلامية التي يقومُ بها الكيانُ الصهيوني لَنْ تُفلِحَ في اِزالةِ الصورةِ اللاانسانية الْبَشَعَة لهذا الكيانِ و ماهيتهِ الارهابية و عقيدتهِ القائمةِ على التمييزِ العنصري ، مِنَ الذاكرةِ التاريخيةِ للأمةِ الاسلامية .

ان الجمهوريةَ الاسلاميةَ الايرانية ، و كما كانت دوماً ، سَتبقى قلعةً شامخةً في التصدي لكلِ مُؤَمراتِ الصهيونيةِ العالمية ، و في اصرارها على احياءِ يوم القدسِ العالميِ و تكريسهِ، داعيةً اَلامةَ الاسلامية اِلى الْاتِحادِ على طريقِ تحريرِ فلسطين و دَحرِ الْاِحتلال. و مِن هنا فهيَ تَستنهِضُ كلَّ الْمؤسساتِ الدولية و كلَّ احرارِ العالمِ لتسخيرِ طاقاتِها السياسيةِ ، اَلْاعلاميةِ و الحقوقية لدعمِ الشَّعب الفلسطيني الْأَعْزَلْ و المقاومة في مواجهةِ السياساتِ و الممارساتِ اللاانسانيةِ لِلكيانِ الصهيوني على امْتداد ارضِ فلسطينَ المحتلة.

ختاماً، اَوَدُّ اَنْ اؤكّدَ مَرّةً اُخرى اَنَّ الْحلَّ الجذري لقضيةِ فلسطين و لِتحريرِ المسجدِ الاقصى يَتَمثّلُ في عودةِ اللاجئينِ الفلسطينيين الى وطنِهم اَلْأُمْ و اجراءِ استفتاءٍ وطنيٍّ عامٍّ بينَ السُّكانِ الأصليين لهذه الأرض .
رقم : 990949
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