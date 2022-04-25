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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 13:17

طهران : الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية كانت إيجابية

طهران : الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية كانت إيجابية
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: لقد جرت المحادثات الإيرانية السعودية في بغداد الخميس الماضي بفضل جهود الحكومتين العراقية والعمانية، وكانت المحادثات إيجابية وتقدمية.

كما قال خطيب زاده، ان نقل أجهزة الطرد المركزي من كرج إلى نطنز تم بعلم الوكالة. يسمح لنا وفق ميثاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باتخاذ أي إجراء بناءً على احتياجاتنا السلمية بعلم الوكالة وإشرافها.

واشار خطيب زادة الى احباط هجمات إلكترونية واسعة النطاق سعت إلى استهداف الخدمات العامة، الحكومية بايران. و انتقد عدم وجود قوانين دولية ملزمة في مجال الفضاء الإلكتروني واضاف لطالما حاولت دول مختلفة، ومنها الجمهورية الإسلامية الايرانية، جعل بعض القوانين واللوائح في هذه المجالات بمثابة مذكرة تفاهم عالمية.

وأضاف، للأسف، هناك نحو عدة آلاف من الهجمات الإلكترونية يوميًا على مختلف المواقع والقواعد والمؤسسات والوزارات في إيران وان رصدها ليس بالمهمة السهلة مؤكدا اننا نتابع هذه القضية كما انت المركز الوطني للفضاء السيبراني يضعها على جدول الأعمال.

وأشار إلى تطورات الاوضاع في معبر دوغارون الحدودي بين ايران وافغانستان، وقال: نشعر بالقلق من تكرار التوتر على الحدود مع أفغانستان ونمارس ضبط النفس ومستعدون لتدريب حرس الحدود الأفغاني لضمان امن الحدود وكيفية إدارتها ولا ينبغي للطرف الأفغاني استغلال ضبط النفس لدى حرس الحدود الإيراني.
رقم : 990965
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