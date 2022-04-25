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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 14:18

الصحة الإيرانية تسجل 21 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 21 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الاثنین 25 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و996 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1077 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و217 الفا و117شخصا.

وأضافت أن الف و31 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 969 الفا و470شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و862 ألفا و245 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و280 الفا و163 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و478 الف و369 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و930 الفا و223 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و688 الفا و755 جرعة.
رقم : 990969
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