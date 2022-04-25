رئيسي: إيران وإستونيا لديهما قدرات تعاون في مختلف المجالات

خلال تسلمه اوراق اعتماد سفيرة استونيا غير المقيمة بطهران، آنلي كوك، اليوم الاثنين، قال السيد رئيسي: ان ايران وإستونيا لديهما قدرات مختلفة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وينبغي بذل الجهود لتفعيل هذه القدرات، لا سيما الممر بين الشمال والجنوب.



واضاف: ان تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وإستونيا سيمهد الارضية للنهوض بالتعاون والتعامل الدولي بين البلدين.



من جانبها اشارت سفير جمهورية استونيا ، آنلي كوك، في هذا اللقاء الى حلول الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقالت: ان استونيا ترغب بتطوير علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في مختلف المجالات.