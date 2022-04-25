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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 15:43

احمد بركة: واشنطن شريكة في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

احمد بركة: واشنطن شريكة في العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
وقال بركة في مؤتمر "فلسطين قضية الأمة المركزية" أننا نلتقي اليوم في هذا المؤتمر المبارك لنعلي صوت القدس وفلسطين ونؤكد أنها ما زالت قضية الأمة المركزية.

وتابع: نقول لحكام دول التطبيع من فشل في حماية نفسه من شاب فرض حظر التجوال 9 ساعات في تل أبيب لن ينجح في توفير الأمن لكم.

وأكد: يوم القدس العالمي هو يوم تذكير الأمة العربية والإسلامية بأن لهم قضية لا يجب أن يغفلوا عنها مهما كانت الظروف.

وأضاف: الحرب على المقدسيين باتت مفتوحة وشاملة بهدف طرد الفلسطينيين من القدس لجعلها عاصمة لكيانهم المزيف. لكن في فلسطين رجال أحرار يعرفون واجبهم تجاه القدس ولا يأبهون بقوة عدوهم.

وأوضح بركة: الشعوب العربية تدرك خطر التطبيع الفادح الذي يشكل تهديدا لأمن وثروات هذه البلد، قائلا: حاول الاحتلال يائسا أن يدفع شعبنا للاستسلام بعدوانه وبطشه لتركيع غزة إلا أنه فشل وبقيت غزة قلعة للعزة والاشتباك.

وقال: شعبنا الذي صمد في مواجهة الاحتلال يتصدر المواجهة نيابة عن كل الأمة لتحرير فلسطين من رجس المحتلين. كلما أمعن العدو في جرائمه ازداد شعبنا إرادة وقوة لا تعرف بابا للمستحيل.المقاومة مجبولة في جينات الشعب الفلسطيني، والأمهات يرضعن أبنائهن حب الأرض والتضحية من أجلها.

وأضاف: نشاهد صور البطولة والفداء يوميا في ساحات المسجد الأقصى وكل بقعة من أرض فلسطين المباركة. وأتوجه بالتحية لأسرانا في سجون العدو الذين يعلموننا يوميا دروسا في المواجهة

وقال بركة: نشكر اليمن العزيز الذي يتعرض لعدوان ظالم ولم يتنازل عن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وبدأت اليوم فعاليات مؤتمر "فلسطين قضية الأمة المركزية" في العاصمة صنعاء تخللتها كلمة لمفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين والأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة، ورئيس الوزراء اليمني بن حبتور.
مصدر : وكالات
رقم : 990984
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