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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 15:45

لليوم الرابع.. قطع المسلحين المدعومين تركيا المياه عن الحسكة

لليوم الرابع.. قطع المسلحين المدعومين تركيا المياه عن الحسكة
وبين مدير عام مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود العكلة في تصريح لـسانا أن واقع التيار الكهربائي المغذي لمشروع مياه علوك في ريف مدينة رأس العين المحتلة والقادم من محطة كهرباء الدرباسية شهد خلال الأيام الماضية وحتى اليوم حالة من عدم الاستقرار والانقطاعات المتكررة نتيجة قيام المجموعات المسلحة المدعومة تركيا بالاعتداء على الشبكة الكهربائية.

ولفت المهندس العكلة إلى أن سبب عدم استقرار التيار الكهربائي هو الحمولات الكبيرة من قبل المسلحين ما يتسبب بفصل التيار الكهربائي المشغل لمحطة المياه بشكل متكرر وعدم إنتاج المياه بالكميات الكافية لكي يتم ضخها إلى المشتركين موضحاً أن عودة تشغيل المحطة بطاقتها الاعتيادية تحتاج إلى إزالة هذه التعديات.

يشار إلى أن تأخر ضخ المياه إلى مدينة الحسكة يفاقم من آثار الحصار الذي تفرضه “قسد” على مركز المدينة والذي تمنع بموجبه دخول صهاريج مياه الشرب إلى الأهالي.
مصدر : وكالات
رقم : 990985
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