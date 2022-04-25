رعد: العد التنازلي للكيان الصهيوني بدأ

واكد رعد “إن شعر العدو بقوتنا فإنّه سوف يتهاوى أمام صمودنا”، واضاف “ما لم يكن هم تحرير فلسطين هماً جامعا لكل الامة فالجهود سوف تتعثر.



وتابع “اللهاث الذي شهدناه وراء تطبيع العلاقات بين دول المنطقة المنهزمة والعدو اثبت انه لم ينتج مصلحة لامتنا”.



وقال رعد “معنيون في هذا المؤتمر ان نوجه اهتمامنا لدعم كل حركات المقاومة والشعب الفلسطيني.



واضاف نعتبر هذا المؤتمر مدماكا اساسيا لمواصلة النضال لتحقيق النصر القريب”.



وانطلقت بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني عبدالعزيز بن حبتور.