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الاثنين 25 نيسان 2022 ساعة 19:46
مكتب السيد لسيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام
وقال المكتب في بيان مقتضب، ان " المرجع السيستاني حدد مبلغ زكاة الفطر لهذا العام بـ (2250) ديناراً عن الطحين للفرد الواحد".
مصدر :
وكالات
رقم :
991020
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