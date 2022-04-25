سورية... ولليوم 17 عشر يستمر حصار ‘‘ قسد‘‘ لمدينة الحسكة

وأدى الحصار الذي تفرضه ميليشيا “قسد” إدخال الطحين والمحروقات إلى توقف المخابز العامة عن إنتاج الخبز وتوقف تشغيل المولدات الكهربائية وهو ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والاجتماعي في المدينة.



وفي هذا الصدد صرح مسؤول سوري بمدينة الحسكة عن توقف مخبز الحسكة الأول بمدينة الحسكة عن العمل في الوقت الذي تستولي فيه “قسد” على مخبز البعث في القامشلي وتمنع العاملين من الدخول إليه لافتاً إلى أن الأمور بدأت تتفاقم بشكل كبير في ظل زيادة الطلب وارتفاع أسعار الخبز من المخابز الخاصة مقارنة بأسعار الخبز المدعوم الأمر الذي زاد الأعباء المادية على الأهالي.



وكانت قد أقدمت “قسد” فيوقت سابق من هذا الشهر على اقتحام فرن البعث بمدينة القامشلي وطردت العمال وذلك بعد أيام من استيلائها على مبنى التأمينات الاجتماعية والعمل في المدينة مع مواصلة حصارها على مركز مدينة الحسكة مانعة دخول المواد الأساسية إليها وحرمان المواطنين من لقمة العيش.



وفي استطلاع للرأي حول ماتقوم به ميليشيا قسد بحق الاهالي قال عدد من المواطنين لمصدر صحفي بأنهم يعتبرون ذلك الحصار الجائر جريمة حرب بحق نصف مليون مواطن ويجب محاسبتها على ذلك معتبرين أن تجويع المواطنين ومنعهم من نيل ابسط حقوقهم ييؤكد أن هذه الميليشيا ماهي إلا أداة في يد المحتل الأمريكي الذي يسعى دائما للنيل من إرادة الشعب السوري الصامد على مدى 11 سنة.



وفي سياق متصل أعرب أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة عن أسفهم لتوقف مولداتهم معظم الوقت عن العمل نتيجة حرمانهم من المحروقات ومنعها إدخالها إلى مركز المدينة في ظل الحصار الخانق ما أدى إلى حرمان المنازل والمرافق الخدمية والمحال التجارية والأسواق من الكهرباء.



وخرجت في الواحد والعشرين من الشهر الجاري مظاهرة شعبية في مدينة القامشلي تنديداً بانتهاكات “قسد” رفع خلالها المتظاهرون لافتات تندد بممارساتها القمعية وبانتشار مجموعاتها المسلحة في المدينة وتضييقها على المواطنين.