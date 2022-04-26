وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان، أن “اللواء 45 بالحشد الشعبي / قيادة عمليات الجزيرة، يواصل عمليات التطهير والمسح الميداني ضمن عمليات الإرادة الصلبة انطلاقا مناطق عكاز وصولاً الى مناطق “وادي المانع – وادي الضائع – وادي المانع الأوسط – وادي مديسيس – وادي مطيته – وادي المنيي”.



وأضاف، أنه “شارك في العمليات أبطال الأفواج “الأول و الثاني و الثالث ” وفوج المهمات الخاصة بإسناد من وحدة الصنوف ووحدة الرشاشات ومضادات الدروع بالإضافة الى الاستخبارات و الدعم العسكري والمشاة ومكافحة المتفجرات للبحث عن المضافات وأوكار العصابات الارهابية حيث قامت القوات بتدمير سبع مضافات مع تفجير بيت مفخخ كان معداً لاستهداف ابطالنا”.