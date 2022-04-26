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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 08:10

الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات بـ"الارادة الصلبة"

الحشد يحبط محاولة إرهابية لاستهداف القطعات بـ"الارادة الصلبة"
وذكر إعلام الحشد الشعبي في بيان، أن “اللواء 45 بالحشد الشعبي / قيادة عمليات الجزيرة، يواصل عمليات التطهير والمسح الميداني ضمن عمليات الإرادة الصلبة انطلاقا مناطق عكاز وصولاً الى مناطق “وادي المانع – وادي الضائع – وادي المانع الأوسط – وادي مديسيس – وادي مطيته – وادي المنيي”.

وأضاف، أنه “شارك في العمليات أبطال الأفواج “الأول و الثاني و الثالث ” وفوج المهمات الخاصة بإسناد من وحدة الصنوف ووحدة الرشاشات ومضادات الدروع بالإضافة الى الاستخبارات و الدعم العسكري والمشاة ومكافحة المتفجرات للبحث عن المضافات وأوكار العصابات الارهابية حيث قامت القوات بتدمير سبع مضافات مع تفجير بيت مفخخ كان معداً لاستهداف ابطالنا”.
مصدر : وكالات
رقم : 991094
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