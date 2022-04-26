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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 08:49

كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية

كيم جونغ أون يتعهد بتسريع ترسانة بلاده النووية
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم تعهد خلال خطابه يوم الاثنين بتعزيز القدرات النووية للدولة السرية "بأسرع معدل".

جاء ذلك خلال الاحتفالات بالذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.

وشدد على أن بيونغ يانغ ستجري استعدادات شاملة لاستخدام "الردع" النووي في أي وقت. محذرا من أن أي قوى تسعى إلى مواجهة عسكرية مع بيونغ يانغ ستختفي من الوجود.

في وقت سابق، قال مصدر مطلع إن كوريا الشمالية بدأت العرض في ميدان كيم إيل سونغ في حوالي الساعة العاشرة مساء، الاثنين، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

واحتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري في 25 نيسان/ أبريل منذ عام 1978، قبل أن تغيّر التاريخ إلى 8 فبراير/ شباط 2018.

ومنذ تولي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، السلطة في البلاد، أجرت بيونغ يانغ عرضين عسكريين في منتصف الليل، هما في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وسبتمبر/ أيلول 2021
مصدر : وكالات
رقم : 991118
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