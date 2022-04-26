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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 09:57
نقل أسيرين من أبطال عملية نفق الحرية من سجنيهما بشكل مفاجئ
ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير محمد العارضة، أحد أبطال عملية انتزاع الحرية من عزل سجن "هلكدار" إلى جهة مجهولة.
مصدر :
وكالات
رقم :
991138
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