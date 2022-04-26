الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 09:57

نقل أسيرين من أبطال عملية نفق الحرية من سجنيهما بشكل مفاجئ

نقل أسيرين من أبطال عملية نفق الحرية من سجنيهما بشكل مفاجئ
ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير محمد العارضة، أحد أبطال عملية انتزاع الحرية من عزل سجن "هلكدار" إلى جهة مجهولة.
مصدر : وكالات
رقم : 991138
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: لايمكن تصور إيران القوية من دون تحسين وضع التعليم
رئيسي: لايمكن تصور إيران القوية من دون تحسين وضع التعليم
"إسرائيل" وسياسة الانتقام في القدس.. إلى أين ستصل الأمور؟
"إسرائيل" وسياسة الانتقام في القدس.. إلى أين ستصل الأمور؟
26 نيسان 2022
ما هدف ابن سلمان من اعتقال القضاة السعوديين؟
ما هدف ابن سلمان من اعتقال القضاة السعوديين؟
26 نيسان 2022
مقتدى الصدر يقطع الطريق أمام المطبعين مع الكيان الصهيوني
مقتدى الصدر يقطع الطريق أمام المطبعين مع الكيان الصهيوني
26 نيسان 2022
‘‘إسرائيل‘‘ مستعدة لشن عملية عسكرية ضد غزة.. هل تجرؤ؟
‘‘إسرائيل‘‘ مستعدة لشن عملية عسكرية ضد غزة.. هل تجرؤ؟
26 نيسان 2022
طهران: اميركا اعتادت على الهزائم السياسية والعسكرية امام ايران
طهران: اميركا اعتادت على الهزائم السياسية والعسكرية امام ايران
25 نيسان 2022
دور يوم القدس في تعزيز المقاومة ومواجهة فكرة التسوية مع ‘‘تل أبيب‘‘
دور يوم القدس في تعزيز المقاومة ومواجهة فكرة التسوية مع ‘‘تل أبيب‘‘
25 نيسان 2022
أهداف وآثار تشكيل قوة عسكرية أمريكية جديدة في اليمن
أهداف وآثار تشكيل قوة عسكرية أمريكية جديدة في اليمن
25 نيسان 2022
الولايات المتحدة تغير مرة أخرى الموعد النهائي لمحادثات فيينا.. الاسباب والتداعيات
الولايات المتحدة تغير مرة أخرى الموعد النهائي لمحادثات فيينا.. الاسباب والتداعيات
25 نيسان 2022
توسع جغرافيا المقاومة في فلسطين
توسع جغرافيا المقاومة في فلسطين
25 نيسان 2022
قادة المقاومة على
قادة المقاومة على 'منبر القدس' بمناسبة يوم القدس العالمي
24 نيسان 2022
سلام عليكم آيها الأحرار المقاومين في يوم القدس
سلام عليكم آيها الأحرار المقاومين في يوم القدس
24 نيسان 2022
النائب أحمد الأسدي يدعو القضاء العراقي لمتابعة محاكمة داعمي الإرهاب
النائب أحمد الأسدي يدعو القضاء العراقي لمتابعة محاكمة داعمي الإرهاب
24 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" وسياسة الانتقام في القدس.. إلى أين ستصل الأمور؟
ما هدف ابن سلمان من اعتقال القضاة السعوديين؟
دور يوم القدس في تعزيز المقاومة ومواجهة فكرة التسوية مع ‘‘تل أبيب‘‘
مطاردة قتلة اللواء سليماني في نيويورك لحظة بلحظة