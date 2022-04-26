حماس: الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ماضٍ في كفاحه ومقاومته

اسلام تايمز (فلسطين) - أكدت حركة حماس أن تصريحات وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي يائير لبيد بتحميله حركتي حماس والجهاد الإسلامي مسؤولية ما يجري في المسجد الأقصى من أحداث، محاولة مكشوفة للتنصل من مسؤولية حكومته المباشرة عما يجري في القدس والمسجد الأقصى من عدوانٍ متواصل على المصلين العزل.