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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 11:11

اليمن: وصول ناقلة نفط عملاقة لنهب النفط من شبوة

اليمن: وصول ناقلة نفط عملاقة لنهب النفط من شبوة
وأفادت مصادر للمسيرة أن الناقلة العملاقة SEAVELVET تستعد لنهب (111.964) ألف طن من النفط الخام وهو ما يقارب مليون برميل.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة النفط المتوقع نهبه في هذه الشُحنة تبلغ 106 مليون دولار، أي ما يفوق 104 مليار ريال يمني بحسب متوسط أسعار الصرف بالمناطق المحتلة.

يذكر أن وصول هذه الناقلة يأتي بعد أيام قليلة من مغادرة الناقلة الصينية العملاقة (أبورتري) منتصف شهر أبريل ميناء الضبة الشحر بمحافظة حضرموت بعد أن نهبت ما يقارب (326.679) طن من النفط الخام، والتي لا تزال حاليا تبحر في ميناء ريجاو الصيني.
مصدر : موقع المسيرة
رقم : 991147
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