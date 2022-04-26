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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 11:42

الرئيس الجزائري: 'لن نتخلى عنها مهما كان الحال'

الرئيس الجزائري:
وشدد الرئيس تبون، خلال اللقاء الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن الجزائريين متعلقون بفلسطين، فهي أولى القبلتين، وقال إن الجزائر أجرت وتجري اتصالات لتأطير مجلس الأمن الدولي حتى يجتمع ويفصل في القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس الجزائري أرسل رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بخصوص الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك، أكد فيها أنه يتحتم على المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي.
مصدر : وكالات
رقم : 991152
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