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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 12:41

حزب الله وحماس يقيمان احتفالًا إحياءًا ليوم القدس العالمي

حزب الله وحماس يقيمان احتفالًا إحياءًا ليوم القدس العالمي
حضر الاحتفال وزير العمل اللبناني الدكتور مصطفى بيرم وممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي ومسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر وإمام بلدتي جدرا ووادي الزينة الشيخ محمد بيشكر، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية ووفد من لجان العمل في المخيمات ووفد من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

وفي كلمة ألقاها وزير العمل اللبناني الدكتور مصطفى بيرم، قال فيها: "إنَّه يوم القدس، راهنوا على النسيان ولكن ذاكرة الايمان عصية على النسيان، فجاء عبد صالح من شرق الأرض يحمل راية القدس ويعلنها فكان يوم القدس مع الإمام الخميني الذي استبدل سفارة "إسرائيل" التي اخترقت قلب العالم الإسلامي بأول سفارة وعلم لفلسطين ليعيد التأكيد بأنَّ الأساس عندنا هي القدس، وأنَّ الامة لن تعود إلى قوتها الحقيقية وقدس أقداسها مدنسة ببضعة ملايين يذلّون مليار وثمانماية ألف مسلم".

وأضاف: "انفقوا المليارات على بعض أعراب الأمة لكي ينسونا فلسطين ولكي تخرج من الذاكرة إلى عالم النسيان لكنهم خابوا وتبدّدت أموالهم لأن شابًا يأتي من النّقب وآخر من جنين يحمل بندقية بيد وآخر يحمل سكين فيدخل إلى تل أبيب فيحولها إلى نار وإلى دمار وإلى خوف ورعب وألقى في قلوبهم الرعب وسقطت كل المليارات والملايين أمام شجاعة هذا الشعب الذي ينتهي من عرس الجهاد ليختم عالمه بعرس الشهادة".

وتابع: "إنَّها القدس التي تعيد تذكيرنا بالأمة وأنَّ للأمة مجدها، نعم نحن لا نغرق في ماضينا نحن ننظر إلى الأمام إلى مستقبلنا مستقبل العزّة إلى السنن الإلهية التي تقول لنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم".

كما أكَّد بيرم أنَّ "ورقة القوة والاقتدار هي المقاومة، نحن مع كل السرايا المجاهدة التي تحوّل سيف القدس إلى سيف مسلّط على رؤوس الأعداء لتقول لكلّ العالم من المتآمرين والمنافقين والمتخاذلين أنَّ سيف القدس قد خرج من غماده ولن يعود إلا منتصرًا والرّاية مرتفعة على الأقصى".شحضر الاحتفال وزير العمل اللبناني الدكتور مصطفى بيرم وممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي ومسؤول قطاع الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر وإمام بلدتي جدرا ووادي الزينة الشيخ محمد بيشكر، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية ووفد من لجان العمل في المخيمات ووفد من السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

وفي كلمة ألقاها وزير العمل اللبناني الدكتور مصطفى بيرم، قال فيها: "إنَّه يوم القدس، راهنوا على النسيان ولكن ذاكرة الايمان عصية على النسيان، فجاء عبد صالح من شرق الأرض يحمل راية القدس ويعلنها فكان يوم القدس مع الإمام الخميني الذي استبدل سفارة "إسرائيل" التي اخترقت قلب العالم الإسلامي بأول سفارة وعلم لفلسطين ليعيد التأكيد بأنَّ الأساس عندنا هي القدس، وأنَّ الامة لن تعود إلى قوتها الحقيقية وقدس أقداسها مدنسة ببضعة ملايين يذلّون مليار وثمانماية ألف مسلم".

وأضاف: "انفقوا المليارات على بعض أعراب الأمة لكي ينسونا فلسطين ولكي تخرج من الذاكرة إلى عالم النسيان لكنهم خابوا وتبدّدت أموالهم لأن شابًا يأتي من النّقب وآخر من جنين يحمل بندقية بيد وآخر يحمل سكين فيدخل إلى تل أبيب فيحولها إلى نار وإلى دمار وإلى خوف ورعب وألقى في قلوبهم الرعب وسقطت كل المليارات والملايين أمام شجاعة هذا الشعب الذي ينتهي من عرس الجهاد ليختم عالمه بعرس الشهادة".

وتابع: "إنَّها القدس التي تعيد تذكيرنا بالأمة وأنَّ للأمة مجدها، نعم نحن لا نغرق في ماضينا نحن ننظر إلى الأمام إلى مستقبلنا مستقبل العزّة إلى السنن الإلهية التي تقول لنا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم".

كما أكَّد بيرم أنَّ "ورقة القوة والاقتدار هي المقاومة، نحن مع كل السرايا المجاهدة التي تحوّل سيف القدس إلى سيف مسلّط على رؤوس الأعداء لتقول لكلّ العالم من المتآمرين والمنافقين والمتخاذلين أنَّ سيف القدس قد خرج من غماده ولن يعود إلا منتصرًا والرّاية مرتفعة على الأقصى".
رقم : 991162
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