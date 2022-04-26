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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 14:27

’واشنطن بوست’ تكشف هدف اميركا من الأزمة الأوكرانية

’واشنطن بوست’ تكشف هدف اميركا من الأزمة الأوكرانية
بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن تصريح رئيس البنتاغون يدل على أهداف الولايات المتحدة من الأزمة الاوكرانية.

وصرح رئيس البنتاغون أن رغبة الولايات المتحدة من الحرب هي "إضعاف" روسيا، مؤكدا أن الأزمة تحولت إلى مواجهة مباشرة بين القوتين.

وأشار الكاتب إلى أنه مع مرور الوقت بدأت الولايات المتحدة بالأقوال والأفعال في محاولة لتقويض إمكانات الجيش الروسي.

وهكذا فرض الرئيس الأمريكي عقوبات تهدف إلى منع موسكو من تطوير وإنتاج أسلحة جديدة. بالإضافة لحظر توريد ناقلات الطاقة الروسية.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كشفت عن رؤيتها للمستقبل، ممثلة بصراع مستمر على السلطة والنفوذ مع موسكو، تذكرنا في بعض النواحي بما أسماه الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي "صراع طويل الشفق".

يذكر أنه بعد أسبوعين من بدء العملية الروسية الخاصة، أكد جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لن يقاتلا روسيا في أوكرانيا بسبب المخاطر العالية لبدء حرب عالمية ثالثة. بالإضافة إلى ذلك، رفض رئيس البيت الأبيض إمكانية فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ووعد بعدم إرسال قوات أمريكية إلى هناك.

هذا وربطت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. في أوائل مارس/آذار، وقع الرئيس الأمريكي مرسوما يحظر واردات الطاقة من روسيا، فضلا عن الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة. نتيجة لذلك، بدأت تكلفة البنزين في محطات الوقود داخل الولايات المتحدة في الارتفاع، الأمر الذي أدى إلى انتقاد الكثيرين لبايدن ولأعضاء إدارته.
مصدر : وكالات
رقم : 991169
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