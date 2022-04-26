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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 15:06

الخارجية الصينية: لا مصلحة لأي أحد في وقوع حرب عالمية ثالثة

الخارجية الصينية: لا مصلحة لأي أحد في وقوع حرب عالمية ثالثة
جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين اليوم الثلاثاء، في معرض رده على سؤال من صحفي غربي عن تقييم بكين لتصريح أدلى به أمس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن احتمالات اندلاع حرب نووية.

وقال وانغ: "لا أحد يريد أن يرى حربا عالمية ثالثة.. من الضروري دعم مفاوضات السلام (بين روسيا وأوكرانيا)".

وأضاف المسؤول الصيني أنه لا ينبغي السماح بإطالة أمد الأعمال القتالية في أوكرانيا، مشددا على ضرورة احتواء العواقب السلبية التي قد تترتب على النزاع الأوكراني ليس على أوروبا فحسب، بل وعلى العالم بأسره.

وقال: "نأمل في أن تظهر الأطراف المعنية رباطة جأشها وألا تسمح بالتصعيد".

وتطرق وانغ أيضا إلى قيام وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون بمقارنة الصين بألمانيا النازية، معتبرا أن هذا أمر "مثير للاشمئزاز"، وأن "تصريحات جنونية" كهذه تهدف إلى تشويه سمعة الصين والترويج للحرب.
مصدر : وكالات
رقم : 991177
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