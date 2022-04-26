الجيش الليبي يعلن موقفه من الصراع بين باشاغا والدبيبة

وفي أكثر من مرة، عبر قادة عسكريون تابعون للجيش عن رفضهم لجر المؤسسة العسكرية والكتائب المسلحة إلى صراع مسلح، على إثر الخلاف القائم بين باشاغا والدبيبة.



وبحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل تخوفات الجيش من الانزلاق نحو الحرب.



وناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الأركان بطرابلس بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية "المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية والجهود المبذولة للنهوض بها".



وجاء اجتماع الحداد بعد أيام من تصريحات له خلال اجتماع لمجلس الوزراء بطرابلس قال فيها: "نرفض جرنا لحرب أخرى"، مضيفا: "نحن ننأى بأنفسنا عن كل هذه التجاذبات وفرض الأمر الواقع ولن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية لتحقيق مشاريع الوصول إلى السلطة".



وفي أكثر من مرة، عبر قادة عسكريون تابعون للجيش عن رفضهم لجر المؤسسة العسكرية والكتائب المسلحة إلى صراع مسلح، على إثر الخلاف القائم بين باشاغا والدبيبة.



وبحث رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد الصعوبات التي تواجه المؤسسة العسكرية في ظل تخوفات الجيش من الانزلاق نحو الحرب.



وناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الأركان بطرابلس بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية "المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية والجهود المبذولة للنهوض بها".



وجاء اجتماع الحداد بعد أيام من تصريحات له خلال اجتماع لمجلس الوزراء بطرابلس قال فيها: "نرفض جرنا لحرب أخرى"، مضيفا: "نحن ننأى بأنفسنا عن كل هذه التجاذبات وفرض الأمر الواقع ولن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية لتحقيق مشاريع الوصول إلى السلطة".



وأكدت قوات حفتر "مصادرة عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة عناصر داعش بالإضافة إلى وجود الكثير من المتفجرات داخل إحدى العربات التي كانت تقلهم وتمت مصادرتها أيضا".



ويوم الاثنين، لقي عسكري بقوات حفتر مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة جراء هجوم مسلح في مدينة سبها وتفجير سيارة مفخخة بأحد معسكراتهم بالقرب من ذات المدينة الواقعة جنوب البلاد.

