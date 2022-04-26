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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 20:46

السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى

السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
وأضاف السيد الخامنئي خلال كلمة له أمام حشد من طلاب الجامعات في طهران "إن أداء الدول الإسلامية سيء للغاية تجاه فلسطين، وبعضها ليس على استعداد للتحدث بشكل صحيح في هذا الصدد".

وشدد السيد الخامنئي على أن "الخطأ الكبير هو الاعتقاد بأن السبيل لمساعدة فلسطين هو التواصل مع الصهاينة، ومصر والأردن ارتكبوا هذا الخطأ قبل 40 عاماً، هل انخفضت جرائم الصهاينة؟ لا، لقد زاد 10 مرات".

وتابع السيد الخامنئي "البعض يريد تكرار تجربة أنور السادات في مصر، وهذا مضر لهم وللفلسطينيين على حد سواء، بالطبع لا يفيد النظام الصهيوني أيضًا".

ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى: "نتمنى أن ينهي الله العمل في قضية فلسطين قريبًا بالخير والسعادة وأن يجعل الفلسطينيين يتسلطون على أرضهم".
 
رقم : 991224
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