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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 20:57

آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي

آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
الشيخ عيسى قاسم أشار في خطاب تلفزيوني له بمناسبة قرب حلول يوم القدس العالمي الجمعة المقبل، إلى إنه "يجب أن يكون الاحتشاد في هذا العام أعلى من كل الأعوام السابقة وإعلان المواجهة بشكل أصرح وبجدية أقوى وتضحية أشد".

وقال إن "المسجد الأقصى يعاني من أشرس الهجمات الصهيونية العدائية وهو من أكبر التهديدات الجدية لقدسيته ودوره الإلهي"، مضيفاً إن "شعوب أمتنا معنية بالدفاع عن حرم الإسلام وقدسيته وعزته وصفائه".

وأوضح العالم البحريني إلى أن "شعبنا البحريني معني بغسل عار التطبيع الذي ارتكبته السياسة المحلية ويرى أن واجبه مقاومته كمقاومة أي خيانة كبرى"، منوهاً "شعبنا سيكون في مقدمة الشعوب التي ستحيي يوم القدس العالمي كما يليق أن يكون إحياؤه".

وأكد الشيخ عيسى قاسم على أن "القدس وفلسطين والأمة الإسلامية تعاني من عدوان الصهيونية ومادئها وتآمرها وتهديداتها لهوية الأمة ووجودها"، مشدداً على أن "التطبيع الخياني مع هذا العدو اللدود هو مواجهة مع الأمة في جبهة واحدة مع الصهيونية والاستكبار العالمي".

ولفت في الوقت ذاته إلى أن "الدولة الصهيونية محكوم عليها بأنها دولة مؤقتة وزائلة ومآلها إلى مزبلة التاريخ"، مشيراً إلى أن إحياء يوم القدس العالمي هذا العام ولخصوصية الظروف المحيطة بنا هذه الأيام لا بد أن ينطق بكل قوة.

وختم الشيخ عيسى أحمد قاسم كلمته بالقول "لا توقف حتى اكتساح الوجود الشيطاني الصهيوني والإطاحة بهذا التطبيع الخبيث".
 
رقم : 991225
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