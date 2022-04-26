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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 21:01

إسماعيل هنية: يوم القدس العالمي أصبح خالداً

إسماعيل هنية: يوم القدس العالمي أصبح خالداً
وقال هنية في كلمة له خلال فعاليات منبر القدس، اليوم الثلاثاء: إن يوم القدس العالمي يأتي على وقع الأحداث الضخمة والكبيرة التي تعيشها القدس.

وأشار إلى أن العمليات البطولية في الضفة الغربية والداخل المحتل سجلت نقاطا مهمة في مقدمتها أن خيار المقاومة هو خيار شعبنا.. مؤكدا أن العمليات البطولية هي روح تسري في أوصال الشعب الفلسطيني وخيار استراتيجي للتحرير والعودة والصلاة في المسجد الأقصى.

ونوه بأن العمليات البطولية سجلت أهمية الضفة الغربية ورجالها الميامين في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني وفي إعادة التوازن لهذا الصراع.

وأضاف: إن موجة المقاومة الجديدة تأكيد على أن قضية القدس والمسجد الأقصى وحق العودة وتحرير الأسرى لا يمكن أن تحسم على طاولة المفاوضات.

وتابع: إن التطبيع مع كيان العدو وإقامة العلاقات معه من بعض الحكومات العربية شجع الاحتلال على الإسراع في محاولة حسم المعركة على الأقصى.

وأكد على ضرورة التراجع عن خطوات التطبيع التي تضر بالمنطقة والدول العربية والقدس والأقصى.

ولفت إلى أن الاحتلال يشرعن وجوده عبر اتفاقيات التطبيع ويشرعن مشاريعه لتصفية القضية الفلسطينية.. مشيرا إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم في الحرب الروسية الأوكرانية ويسعى لتمرير مشاريعه تجاه القدس والمسجد الأقصى.

وقال: إن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده أفشل المخطط الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية.. لافتاً إلى أن "ما جرى في القدس والمسجد الأقصى كشف شراسة المعركة بيننا وبين المحتلين الصهاينة".

وأوضح هنية أن المواجهات في المسجد الأقصى أكدت أن كل محاولات احتواء الشعب الفلسطيني فشلت.. وأن الأحداث التي حصلت أثبتت فشل تدجين الفلسطينيين في الضفة الغربية وتحييد غزة عن المواجهة.

وأكد أن غزة المقاومة العنيدة التي سجلت انتصارا عظيما في معركة سيف القدس أكدت أنها لا يمكن أن تكون بعيدة عن الصراع في القدس، كما أكدت أنه لا يمكن السكوت عن تجاوز الخطوط الحمراء في القدس والمسجد الأقصى.

وشدد على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بحقه الكامل في أرضه ووطنه والمسجد الأقصى والقدس.. مشيراً إلى أنه تم إبلاغ كل الأطراف أن شعبنا وأمتنا لا يمكن أن تقبل بتغيير طابع المسجد الأقصى وسنفشل مخططات التهويد والتقسيم والاستيطان.

واختتم هنية بالقول: إن تجاوز العدو للخطوط الحمراء وارتكاب أي حماقة قد تحول الصراع إلى معركة إقليمية.

 
رقم : 991227
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