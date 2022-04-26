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الثلاثاء 26 نيسان 2022 ساعة 22:19

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على الإرهابي "أبو حاتم"

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على الإرهابي "أبو حاتم"
وقالت الخلية في بيان ، إنه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة استمرت لعدة ايام ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد الارهابيين البارزين و المكنى (ابوحاتم) والمطلوب وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائة لعصابات داعش الارهابي لعملة ضمن مايسمى مسؤول مفرزة عسكرية ومسؤول اوكار داعش قاطع ديالى".

وبينت، انه "من خلال التحقيقات الاولية معة اعترف ان في نيتة مع افراد مفرزتة استهداف القوات الامنية المتواجدة في احدى نواحي محافظة ديالى ، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص والقبض عليه في منطقة الدورة ضمن محافظة بغداد".

وأشارت إلى "تدوين اقوالة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية اللازمة".
رقم : 991240
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