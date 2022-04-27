حملة اعتقالات واستدعاءات واقتحامات فی القدس

واقتحمت مخابرات الاحتلال عدة منازل في بلدات وأحياء القدس، ونفذت اعتقالات لشبان، كما سلمت استدعاءات لشبان لم تجدهم في منازلهم، كذلك اعتقلت البعض من أماكن عملهم.



وأفادت مصادر محلية أن المخابرات "اعتقلت واستدعت أكثر من 20 شابا"، وعرف منهم : يزن الباسطي، جهاد قوس، أحمد عبيد، يوسف كاشور، صهيب أبو ناب، خليل أبو سند، يونس شطارة، محمد الدقاق، محمد نجيب، عماد الزعانين.



وعلى صعيد متصل كشف نادي الأسير الفلسطيني أنّ الاحتلال أصدر أكثر من 550 أمر اعتقالٍ إداريّ، تركزت في آذار/ مارس الماضي، ونيسان/ أبريل الجاري.



وأوضح النادي، في بيان له الثلاثاء أن "الارتفاع في أعداد المعتقلين الإداريين لم نشهده منذ سنوات الهبة الشعبية، وتحديدًا منذ عامي (2016 و2017)، ومن المرجح إذا ما استمر الاحتلال بنفس الوتيرة أن يصل العدد، حتى نهاية العام لنحو 700 معتقل، وذلك وفقًا للمعطيات الراهنة".



وشدد على أن "سلطات الاحتلال تحاول تقويض أي حالة مواجهة راهنة، خاصّة أنّ جزءًا ممن يتم اعتقالهم وتحويلهم للإداريّ، هم شبان، لم يسبق لهم أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ".



وفي السياق ذاته، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، وذلك لليوم الـ116 تواليًا، في حين يرسف داخل سجون الاحتلال نحو 4450 فلسطينيًّا، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.