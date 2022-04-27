تعذيب معتقل بحريني بسبب إحياء الشعائر الدينية

وأكدت الناشطة ابتسام الصائغ أن "الإسكافي" الموقوف في مبنى 21 في سجن الحوض الجاف تعرض للضرب المبرح من قبل حراس السجن، وأن آثار الضرب واضحة على وجهه.



وقالت إن كاميرات السجن توثّق الاعتداء على "الإسكافي"، ودعت إلى التحقيق في الواقعة ومحاسبة الشرطة الذين قاموا بالاعتداء عليه.



ودعا والد الإسكافي إلى حماية أبنه والكشف عن مصيره بعد أن تم نقله إلى مكان مجهول وانقطاع الاتصال به.



وطالبت الصائغ من جهتها بكشف مصير "الإسكافي" وتمكين السجناء من ممارسة شعائرهم الدينية بدون تضييق، مشيرة إلى أن ذلك يعد من أبسط حقوق السجناء.