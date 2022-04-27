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الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 12:42

الجيش اللبناني يحرر مختطفين في بعلبك

الجيش اللبناني يحرر مختطفين في بعلبك
وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إنه "بتاريخ 27 / 4 / 2022، وبعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة تمكنت دورية من مديرية المخابرات خلال عملية خاصة في منطقة إيعات – بعلبك من تحرير المخطوف صادق رولي صادق جبرائيل من الجنسية المصرية، الذي كان قد خطف بتاريخ 16 / 4 / 2022 في منطقة الطيبة- بعلبك أثناء تصوير أحد المسلسلات التلفزيونية".

وأضافت أنها "تمكنت من تحرير المواطن أكرم جمعة بين بلدتي دار الواسعة وبوداي، الذي خطف بتاريخ 26 / 4 / 2022 أمام منزله في منطقة "لالا" – البقاع الغربي".

وأكدت قيادة الجيش، أن المتابعة تجري لتوقيف الخاطفين وإحالتهم على القضاء المختص.

يذكر أن مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع، اعترضوا منذ أسبوعين، على أوتوستراد رياق - بعلبك في محلة الطيبة، على مقربة من بلدة بريتال، طريق سيارة من نوع كيا، يستقلها فريق مسلسل "بطلوع الروح" الذي يتم تصوير أحداثه في مدينة بعلبك، وأطلقوا النار باتجاه السيارة وأجبروا سائقها على التوقف، ثم أقدموا على خطف المحاسب في شركة "الصباح" للإنتاج الفني والسينمائي، صادق روللي.
مصدر : وكالات
رقم : 991350
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