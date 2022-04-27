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الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 15:33

الصحة الإيرانية تسجل 17 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 17 وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم (الأربعاء/ 27 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 141 الفا و41 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 1009 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و219 الفا و433 شخصا.

وأضافت أن 1043 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 975 الفا و147 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و965 ألفا و869 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و303 الاف و468شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و508 الاف و159 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و976 الفا و988 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و788 الفا و615جرعة.
رقم : 991366
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