الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 15:36

قاليباف: العلاقات الثنائية القوية بين ايران والعراق مؤثرة اقليميا وعالميا

قاليباف: العلاقات الثنائية القوية بين ايران والعراق مؤثرة اقليميا وعالميا
وفي مؤتمره الصحفي المشترك مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بعد محادثاتهما في طهران اليوم الاربعاء اعرب قاليباف عن سعادته لزيارة الحلبوسي والوفد المرافق له الى طهران وقال: ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجلس والحكومة الحالیین تتمثل في تنمية العلاقات مع الدول مع اولوية الدول الجارة والاقليمية، وندعو بصورة خاصة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية وبالاخص التعاون في مجال البيئة حيث تمت الاستفادة من فرصة الزيارة والمحادثات بيني وبين رئيس البرلمان العراقي.

واضاف: ان امل الشعب الايراني والمسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية هو تشكيل الحكومة في العراق مثلما تبلور البرلمان في اقصر فترة زمنية ممكنة في ظل التوافق السياسي بين جميع الفئات السياسية وبناء على مطالب الشعب العراقي، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية شعبا وحكومة وبرلمانا تقدم الدعم اللازم للحكومة والبرلمان في العراق.

وقال قاليباف: نحن نتمنى دوما وقوف ايران القوية وعراق القوي الى جانب بعضهما بعضا وان نعمل يدا بيد ذلك لان لايران والعراق دورا مهما في القضايا الاقليمية والسياسية والامنية والاقتصادية واستقرار الدول الاسلامية. العلاقات الثنائية والقوية بين ايران والعراق مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم وعلينا اتخاذ الخطى لتطوير العلاقات البرلمانية على المستويات الثنائية والقارية والعالمية.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان المطلب الاهم للشعب الايراني هو الزيارة للعتبات المقدسة في العراق خاصة فتح الطرق البرية امام زيارة الاربعين وهو ما نطلبه من البرلمان والحكومة العراقية.
رقم : 991369
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
د. حسين أمير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية الإيرانية
27 نيسان 2022
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
27 نيسان 2022
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
27 نيسان 2022
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
27 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
26 نيسان 2022
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
26 نيسان 2022
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
26 نيسان 2022
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
26 نيسان 2022
خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤوليتها لجميع مسلمي العالم
خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤوليتها لجميع مسلمي العالم
26 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
26 نيسان 2022
السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني
السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني
26 نيسان 2022
حزب الله وحماس يقيمان احتفالًا إحياءًا ليوم القدس العالمي
حزب الله وحماس يقيمان احتفالًا إحياءًا ليوم القدس العالمي
26 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع