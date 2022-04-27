الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 19:17

مستوطنون يعتزمون اقتحام الأقصى ودعوات للرباط

مستوطنون يعتزمون اقتحام الأقصى ودعوات للرباط
ودعت "منظمات الهيكل" إلى ما وصفته الاقتحام الكبير للمسجد الأقصى، في يوم ما يسمى "الاستقلال"، والمقرر الخميس الموافق 5 مايو 2022.

وحددت الجماعات الاستيطانية من الساعة 7:00 إلى 11:00 صباحا، ومن الساعة 13:00 حتى 14:30 ظهرا، موعدا للاقتحامات الجديدة.

وكانت الجماعات الاستيطانية تنوي إقامة مسيرة أعلام بالقدس المحتلة في رابع الأيام التي يقتحم فيها المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال، فيما يعرف بـ”عيد الفصح”، إلا أن تهديدات المقاومة الفلسطينية دفعت حكومة الاحتلال إلى عدم السماح بهذه المسيرة.

واندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال والمستوطنين، الذين حاولوا تنظيم المسيرة، متهمين قيادة الاحتلال بالانصياع للمقاومة الفلسطينية والاستسلام لها.

بدورهم، دعا ناشطون ومقدسيون، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة إحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى، إلى جانب المشاركة بكثافة في جمعة فجر عيد الانتصار.

وشددوا على أهمية تكثيف الرباط بالمسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة، لإحباط مخططات المستوطنين وجيش الاحتلال في الاعتداء على المقدسات الإسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 991400
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
27 نيسان 2022
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
د. حسين أمير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية الإيرانية
27 نيسان 2022
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
27 نيسان 2022
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
27 نيسان 2022
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
27 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
26 نيسان 2022
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
26 نيسان 2022
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
26 نيسان 2022
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
26 نيسان 2022
خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤوليتها لجميع مسلمي العالم
خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤوليتها لجميع مسلمي العالم
26 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
26 نيسان 2022
السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني
السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني
26 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع