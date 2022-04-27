عبداللهيان: المقاومة تمر اليوم في افضل اوضاعها واحوالها

وقال عبداللهيان خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف في طهران، إن كل ما حدث من الحوار والمساومة نرى في المقابل تزايد جرائم الكيان الصهيوني مضيفا أن الشئ المثمر الوحيد هو المقاومة والتفاوض المنطقي والحكيم.



وأكد وزير الخارجية الايراني أن الشئ الوحيد الذي يمكن ان يضمن حقوق الشعب الفلسطيني هو المقاومة.



وقال امير عبداللهيانإن الغرب يؤكد ان اكبر مشكلة له مع ايران هو دعمها لفلسطين وعدم اعترافها بالكيان الصهيوني، مشيرا الى ان تأكيد قائد الثورة الاسلامية على ان دعم ايران لفلسطين هو الذي زاد عزتها وكرامتها.



وشدد امير عبداللهيان على أن ايران لم ولن تترك الشعب الفلسطيني والمقاومة حتى تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة على الارض التاريخية لفلسطين.



وقال وزير الخارجية الإيراني بإنه طلب من نظرائه في الدول العربية والاسلامية وغيرها ان يتحركوا لدعم المقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن المقاومة هي الشريان الحيوي للقضية الفلسطينية.



وأكد امير عبداللهيان على ضرورة اجراء استفتاء بين السكان الاصليين لفلسطين لتقرير مصير بلدهم، مشيرا الى مشروع ايران ليس مشروعا عاديا وتم تسجيله في الامم المتحدة.