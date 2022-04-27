رئيسي: إيران تتطلع لعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الصين

وخلال لقائه مع الجنرال ويو فينغ، وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية أكد إبراهيم رئيسي، أن التطورات الإقليمية والعالمية تظهر قيمة التعاون الاستراتيجي الإيراني الصيني أكثر من أي وقت مضى، مشدداً على أن: الأحادية والهيمنة إنما تهدفان السيطرة على الدول والحؤول دون النمو الاقتصادي المستدام للعالم، وإن مواجهة الأحادية وإرساء الاستقرار والنظام ممكنة فقط من خلال تعاون القوى المستقلة وذات التفكير المماثل.



وأضاف: نحن نواصل هذه العلاقات الاستراتيجية بغض النظر عن التطورات الدولية، وعلى أساس الثقة السياسية المتبادلة، وإن التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاما يعد أولوية لنا في هذا الصدد.



ولفت الرئيس الإيرني إلى إن هناك أرضية مناسبة للاستثمارات الكبيرة في إيران، وأوضح أن: "قدرات إيران الفريدة في مجال النقل الإقليمي، وقدرة إيران في أمن الطاقة، وكذلك التعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية، تعد من المجالات الجادة للتعاون والاستثمار".



وفي إشارة إلى الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب من الاتفاق النووي، قال رئيسي: "أراد الأميركيون ممارسة الضغوط القصوى على إيران من خلال التنصل من الاتفاق النووي، لكنهم يعترفون اليوم رسميا بأنهم فشلوا فشلا ذريعا في فرض الضغوط القصوى على إيران ".



وقال رئيسي: إن الشعب الإيراني أثبت أنه و من خلال المقاومة والمثابرة يمكنه تحقيق مطالبه المثالية.



وخلال اللقاء نقل الجنرال ويو فينغ تحيات رئيس بلاده الحارة إلى الرئيس الإيراني، وقال: "إن تعزيز العلاقات بين إيران والصين يعد من دواعي الأمن للمنطقة والعالم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الحالية ".



وأضاف وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية: "يمكن لإيران والصين التعاون مع بعضهما البعض في جميع القضايا العالمية، والمساهمة في تنمية السلام والاستقرار في العالم".

وأكد الجنرال ويو فينغ أن: "الأحادية تعيق النمو الاقتصادي المستدام للعالم".