الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 19:22

رئيسي: إيران تتطلع لعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الصين

رئيسي: إيران تتطلع لعلاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الصين
وخلال لقائه مع الجنرال ويو فينغ، وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية أكد إبراهيم رئيسي، أن التطورات الإقليمية والعالمية تظهر قيمة التعاون الاستراتيجي الإيراني الصيني أكثر من أي وقت مضى، مشدداً على أن: الأحادية والهيمنة إنما تهدفان السيطرة على الدول والحؤول دون النمو الاقتصادي المستدام للعالم، وإن مواجهة الأحادية وإرساء الاستقرار والنظام ممكنة فقط من خلال تعاون القوى المستقلة وذات التفكير المماثل.

وأضاف: نحن نواصل هذه العلاقات الاستراتيجية بغض النظر عن التطورات الدولية، وعلى أساس الثقة السياسية المتبادلة، وإن التنفيذ الناجح لبرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاما يعد أولوية لنا في هذا الصدد.

ولفت الرئيس الإيرني إلى إن هناك أرضية مناسبة للاستثمارات الكبيرة في إيران، وأوضح أن: "قدرات إيران الفريدة في مجال النقل الإقليمي، وقدرة إيران في أمن الطاقة، وكذلك التعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية، تعد من المجالات الجادة للتعاون والاستثمار".

وفي إشارة إلى الانسحاب الأميركي الأحادي الجانب من الاتفاق النووي، قال رئيسي: "أراد الأميركيون ممارسة الضغوط القصوى على إيران من خلال التنصل من الاتفاق النووي، لكنهم يعترفون اليوم رسميا بأنهم فشلوا فشلا ذريعا في فرض الضغوط القصوى على إيران ".

وقال رئيسي: إن الشعب الإيراني أثبت أنه و من خلال المقاومة والمثابرة يمكنه تحقيق مطالبه المثالية.

وخلال اللقاء نقل الجنرال ويو فينغ تحيات رئيس بلاده الحارة إلى الرئيس الإيراني، وقال: "إن تعزيز العلاقات بين إيران والصين يعد من دواعي الأمن للمنطقة والعالم، خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الحالية ".

وأضاف وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية: "يمكن لإيران والصين التعاون مع بعضهما البعض في جميع القضايا العالمية، والمساهمة في تنمية السلام والاستقرار في العالم".
وأكد الجنرال ويو فينغ أن: "الأحادية تعيق النمو الاقتصادي المستدام للعالم".
رقم : 991403
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
27 نيسان 2022
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
د. حسين أمير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية الإيرانية
27 نيسان 2022
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
27 نيسان 2022
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
27 نيسان 2022
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
27 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
26 نيسان 2022
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
26 نيسان 2022
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
26 نيسان 2022
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
26 نيسان 2022
خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤوليتها لجميع مسلمي العالم
خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤوليتها لجميع مسلمي العالم
26 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
26 نيسان 2022
السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني
السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني
26 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع