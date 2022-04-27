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الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 19:25

الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا

الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
وأكد الشيخ أختري خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف، أن الاحتفاء بيوم القدس العالمي هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا عن السنوات السابقة.

واشار الشيخ أختري الى أن اتحاد وتكاتف صفوف الفلسطينيين عزز عزيمة الداعمين للقضية الفلسطينية.

وأوضح الشيخ أختري، أن دماء شهداء المقاومة غذت شجرة المقامة وجعلتها وارفة الظلال وستأتي أكلها بإذن الله.

وقال الشيخ أختري، لا يجب أن ننسى بأن الشهيد القائد سليماني هو الذي أوجد نقلة نوعية في سبل المقاومة وأبعادها.

وأكد الشيخ أختري، أن سبب صمت الحكومات المتبجحة بالدفاع عن حقوق الإنسان عن شجب وإدانة الإرهاب بحق الشعوب هو أنهم مستفيدون من ذلك الإرهاب.

الشيخ أختري اشار الى أن اليوم تتوفر ظروف جديدة في ساحة الدفاع عن القضية الفلسطينية وعلى قادة الفصائل المقاومة أن تستغلها، مؤكدا على ان الشعب الفلسطيني لا يجب أن يغفل عن المطالبات الحقوقية وتقديم الشكاوى للجهات الدولية ضد قادة كيان الاحتلال وجرائمهم.

الشيخ أختري شدد على أن كيان الاحتلال لن يردع بإصدار البيانات الشاجبة ولابد من ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية رادعة لجرائم الاحتلال.

وأكد الشيخ أختري على أن الجمهورية الاسلامية لديها مقترحات عملية للضغط على كيان الاحتلال وستقدمها إلى الجهات المعنية،مشيرا الى أن يجب ان تكون هناك نقلة نوعية على مستوى الإعلام المقاوم.
مصدر : وكالات
رقم : 991405
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