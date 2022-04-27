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الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 19:54

اللواء باقري: تعاوننا العسكري مع الصين سيتطور

اللواء باقري: تعاوننا العسكري مع الصين سيتطور
وقال اللواء باقري في تصريحات صحفية ادلى بها بعد المحادثات التي جرت بينه وبين وزير الدفاع الصيني في طهران اليوم الاربعاء ان العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية وجمهورية صين الشعبية شهدت تطورا خلال السنوات الاخيرة وقد اجرينا معا عددا من المناورات المشتركة في بحر عمان.

واضاف اللواء باقري: لقد جرى الاتفاق في لقائنا اليوم مع وزير الدفاع الصيني على تطویر التعاون الثنائي في مجال المناورات وتبادل التجارب وقضايا التدريب وباقي القطاعات المشتركة لكي نتمكن من ارساء أمن أفضل في المناطق الواقعة تحت سيادة الدولتين.
رقم : 991410
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