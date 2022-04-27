الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 نيسان 2022 ساعة 20:45

الحلبوسي يعلن اعداد مشروع لتجريم التطبيع مع "إسرائيل"

الحلبوسي يعلن اعداد مشروع لتجريم التطبيع مع "إسرائيل"
وجاءت تصريحات الحلبوسي خلال لقائه مع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أثناء زيارته للعاصمة الإيرانية، طهران، اليوم الأربعاء.

وأكدت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، اوضح الحلبوسي أن البرلمان العراقي يعد مشروع قانون يقضي بتجريم تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، وذلك للحيلولة دون أي تحرك محتمل في هذا المسار.

وفي السياق نفسه، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، السبت الماضي، عزم كتلته وحلفائها على طرح مقترح مشروع يقضي بتجريم التطبيع مع "إسرائيل"، بهدف التصويت عليه في البرلمان العراقي.

ونشر الصدر تغريدة جديدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن أحد الأسباب الرئيسة التي دعته بزج "التيار الصدري" في العملية الانتخابية مرة أخرى، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية في الهيمنة على العراق.

وأوضح زعيم التيار الصدري أنه "سيطرح قريبا، مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا"، ثم يتم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، دون أن يحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى أن "هناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".

يذكر أنه بحسب المادة 201 من قانون العقوبات العراقي يُعاقب بالإعدام كل من روج لـ"مبادئ الصهيونية، بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها ماديا أو أدبيا، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
مصدر : وكالات
رقم : 991419
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
27 نيسان 2022
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
د. حسين أمير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية الإيرانية
27 نيسان 2022
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
27 نيسان 2022
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
القضية الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن.. هل يتوقف الاحتلال عن الانتهاكات؟
27 نيسان 2022
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
بالفيديو...الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني في سماء دمشق
27 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
آية الله عيسى قاسم: شعب البحرين في طليعة المحافظين على يوم القدس العالمي
26 نيسان 2022
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
السيد الخامنئي: يوم القدس هذا العام يختلف عن السنوات الأخرى
26 نيسان 2022
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
قائد الثورة: أمريكا اصبحت أضعف سياسيا واقتصاديا مما كانت عليه قبل 20 عاما
26 نيسان 2022
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
26 نيسان 2022
خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤوليتها لجميع مسلمي العالم
خطيب المسجد الأقصى: القدس مسؤوليتها لجميع مسلمي العالم
26 نيسان 2022
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع
26 نيسان 2022
السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني
السيد الحوثي: الواقع يشهد على عوامل زوال الكيان الصهيوني
26 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
في ظل استمرار المخططات ‘‘السعودية الإماراتية‘‘ ضد اليمن.. ما الذي ينتظر دول العدوان؟
السيد نصرالله: محورنا هو محور المقاومة وهو محور القدس
آية الله عيسى قاسم: عليكم ان تغسلوا عار التطبيع