طهران تحتضن مؤتمر القدس الشريف

وهذا الصدد قال رئيس المجلس الاعلى للمجمع العالمي لاهل البيت الشيخ اختري إن الشعب الإيراني يؤكد دعمه للشعب الفلسطيني من خلال العديد من المراسم الخاصة بيوم القدس العالمي.



وأكد الشيخ أختري خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف، أن الاحتفاء بيوم القدس العالمي هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا عن السنوات السابقة.



واشار الشيخ أختري الى أن اتحاد وتكاتف صفوف الفلسطينيين عزز عزيمة الداعمين للقضية الفلسطينية.



وأوضح الشيخ أختري، أن دماء شهداء المقاومة غذت شجرة المقامة وجعلتها وارفة الظلال وستأتي أكلها بإذن الله.



وقال الشيخ أختري، لا يجب أن ننسى بأن الشهيد القائد سليماني هو الذي أوجد نقلة نوعية في سبل المقاومة وأبعادها.



الشيخ أختري اشار الى أن اليوم تتوفر ظروف جديدة في ساحة الدفاع عن القضية الفلسطينية وعلى قادة الفصائل المقاومة أن تستغلها، مؤكدا على ان الشعب الفلسطيني لا يجب أن يغفل عن المطالبات الحقوقية وتقديم الشكاوى للجهات الدولية ضد قادة كيان الاحتلال وجرائمهم.



الشيخ أختري شدد على أن كيان الاحتلال لن يردع بإصدار البيانات الشاجبة ولابد من ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية رادعة لجرائم الاحتلال.



وأكد الشيخ أختري على أن الجمهورية الاسلامية لديها مقترحات عملية للضغط على كيان الاحتلال وستقدمها إلى الجهات المعنية،مشيرا الى أن يجب ان تكون هناك نقلة نوعية على مستوى الإعلام المقاوم.



ومن جهانبه أكد ممثل الطائفة اليهودية في البرلمان الايراني "همايون سامه يح" أن المجتمع اليهودي في ايران لا تربطه أي وشيجة مع الكيان الصهيوني.



وقال "سامه يح" خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف في طهران إن الصهيونية حزب سياسي لا يمثل الطائفة اليهودية، مضيفا أن النظام الذي يتعامل بالتمييز العنصري لا يمكن أن يحترم.



ودعا "سامه يح" كل دول العالم التي تدعي احترام حقوق الإنسان أن تقاطع كيان الاحتلال وليس الدول الإسلامية فقط.



وأستغرب "سامه ي" من الدول الإسلامية كيف تغض الطرف عن جرائم الصهاينة خوفا على مصالحها السياسية.



وأكد "سامه يح" أنه سيأتي اليوم الذي يستعيد فيه الشعب الفلسطيني وطنهم فلسطين الذي كانوا يعيشون فيه منذ الاف السنين.



وشدد "سامه يح" لولا دعم الجمهورية الإسلامية للقضية الفلسطينية خلال العقود الأربعة الماضية ربما كانت هذه القضية نسيا منسيا.



من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس "خليل الحية" إن الشعب الفلسطيني يحيي ايران وقيادتها على دعمها المتواصل لفلسطين.



وأوضح "خليل الحية" خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف في طهران أن الفلسطينيين يميزون بين الحركة الصهيونية كحركة متجبرة وطاغية وبين الديانة اليهودية.



وأكد "خليل الحية" أن الاحتلال يريد حسم المعركة في القدس لانهاء التواجد الفلسطيني والاسلامي في المدينة، وتفريغ القدس من اهلها وتغيير المعالم الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.



وشدد "خليل الحية" على ان الاحتلال يحاول تهيجر سكان مدينة القدس باساليب شتى من أجل تقليل الوجود السكاني الفلسطيني في القدس الى ادنى حد.



وقال "خليل الحية" إن الاحتلال يحاول تقطيع امتداد القدس في الضفة والقطاع والبحث عن طرق لايجاد مكان للصهاينة في الاقصى.



ولفت "خليل الحية" الى ان المسجد الاقصى اليوم في خطر لان الاحتلال يحاول تقسيمه زمانيا ومكانيا مشيرا الى ان الاحتلال يريد ايجاد اليأس لدى الفلسطينيين ليقوم بما يريد فعله في القدس والاقصى.



وأكد "خليل الحية" إن الاحتلال في اساسه مهدد للوجود الفلسطيني ومن حقنا مقاومته، مشددا على ان وجود المرابطين والمرابطات هو الذي ادى الى حماية المسجد الاقصى من مخططات الصهاينة ولولا وجود المقاومة لفعل الاحتلال الافاعيل بالقدس واهلها.



ووجه "خليل الحية" التحية لايران على تسمية يوم للقدس في انحاء العالم، قائلا نشكر اخواننا في ايران على دعمهم المتواصل ووقوفهم مع فلسطين واهلها.



بدوره أكد ممثل حركة المقاومة الاسلامية "حماس" في طهران "خالد القدومي" أن حماس وايران في نفس المسيرة ضد عدو الامة من اجل تحرير فلسطين.



وقال القدومي خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف،" علينا جميعا الاتحاد ضد الاحتلال الذي يهدد مقدساتنا ولنا الحق في الدفاع عن مقدسات الامة الاسلامية.



واشار القدومي الى انه لا يوجد اي منطق حتى في القانون الدولي الا وادان الاحتلال ومشاريعه.



وشدد "القدومي" على انه لا مصلحة للامة في التطبيع الذي تقوم به بعض الانظمة، معتبرا المطبعين شركاء في جرائم الاحتلال.



و”مؤتمر القدس الشريف” مبادرة عبر المجال الافتراضي، لإحياء فعاليات يوم القدس العالمي الذي دعا اليه الامام الخميني، رسالته الرئيسية أن الشعوب العربية والاسلامية وأحرار العالم يقفون الى جانب القضية الفلسطينية ولا يمنعهم في ذلك جائحة أو اعلام مضلل أو حتى العقوبات والحصار، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الاساسية ومقدمة على سائر القضايا، ولن يتخلى عنها أحد مهما فعلت أميركا والكيان الصهيوني وعملائهم في المنطقة والعالم.