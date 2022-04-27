الكويت تلغي جميع القيود الاحترازية الخاصة بكورونا

وقال الدكتور محمد عبداللطيف الفارس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، في تصريحات عقب اجتماع استثنائي للمجلس، إنه في ظل استمرار تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في دولة الكويت وارتفاع مستويات التحصين التي توفر المناعة المجتمعية فقد تقرر أن يكون ارتداء الكمام اختياريا داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمام لمن لديهم أعراض مرضية.





كما أشار إلى السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة التحصين وبدون إجراء فحص كورونا (pcr)، بالإضافة إلى إلغاء فحص كورونا لغير المحصنين كشرط التواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل.



كما أوضح الفارس أن المجلس قرر إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة التحصين، بالإضافة إلى التزام الأفراد المخالطين بارتداء الكمام ولمدة (14) يوم من تاريخ آخر مخالطة، وإجراء فحص كورونا في حال ظهور أعراض خلال (14) يوم من تاريخ المخالطة.



وقرر مجلس الوزراء الكويتي أيضا إلزام الأفراد المصابين بالعزل الصحي المنزلي لمدة 5 أيام من تاريخ الإصابة، مع الالتزام بارتداء الكمامة لمدة 5 أيام تالية.



كما قرر إلغاء شرط التحصين وفحص كورونا على كافة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التحصين، بالإضافة إلى عودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير المحصنين.