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الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 08:49

فلسطينيون نحتوا بالرمال عبارة "القدس هي المحور"

فلسطينيون نحتوا بالرمال عبارة "القدس هي المحور"
وهذا العمل هو رسالة تؤكد أهمية مدينة القدس المحتلة عند الفلسطينيين، بحسب القائمين على الفعالية، التي تولتها مؤسسة "رواسي فلسطين" (غير حكومية).

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة محمد الحسني، "بالتزامن مع يوم القدس العالمي أُطلقت هذه الفعالية بعنوان القدس هي المحور، والتي جسدت بكلمات منحوتة على رمال شاطئ بحر غزة".

وأضاف أن "تلك المنحوتة تأتي مع انطلاق يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك (29 أبريل/ نيسان الجاري)".

وتابع الحسني: "نؤكد رسالة أن المقاومة الثقافية والفكرية والإعلامية والفنية في جبهة واحدة مع المقاومة المسلحة حتى العودة والتحرير للأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد "الفصح اليهودي" الذي استمر أسبوعا وانتهى الخميس.

وعام 1979، دعا مؤسس الجمهورية الثورة الإيرانية الراحل آية الله السيد روح الله الخميني إلى الاحتفال عالميا بالقدس في الجمعة الأخير من شهر رمضان سنوياً، تضامناً ودعماً للشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال الصهيوني.

 
رقم : 991504
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