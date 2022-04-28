الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 09:39

السودان يؤكد التزامه بالميثاق الدولي حول اللاجئين وأهدافه

السودان يؤكد التزامه بالميثاق الدولي حول اللاجئين وأهدافه
جاء ذلك لدى مخاطبته المؤتمر الوزاري الإقليمي حول اللاجئين والمهجرين قسريا بسبب الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي تستضيفه العاصمة الكاميرونية ياوندي، والذي تنظمه مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وجمهورية الكاميرون، والذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، بمشاركة وزراء خارجية دول جوار أفريقيا الوسطى، وهي: السودان ، تشاد، الكاميرون ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو برازافيل ، دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى والمفوضية السامية للاجئين، والمنظمات الإقليمية والاتحاد الأوروبي.

ودعا وزير خارجية السودان، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين من أفريقيا الوسطى، والمجتمعات المستضيفة لهم في مجالات الحماية الصحة والتعليم والغذاء والمياه الصالحة للشرب.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية مع جمهورية أفريقيا الوسطى، أشار إلى التعاون بين البلدين في تأمين الحدود بينهما عبر القوات المشتركة التي تعمل وفق الاتفاقية الثلاثية بين السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد.

وجدد دعم السودان لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل تطبيق الاتفاقية السياسية للسلام فى أفريقيا الوسطى والتي تم التفاوض حولها في الخرطوم في العام 2019 وإكمال عملية المصالحة الجارية الآن.

والتقى وزير الخارجية السوداني، على هامش المؤتمر، مع فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين واستعرض معه قضايا اللاجئين في السودان، والجهود التي تقوم بها كافة أجهزة الدولة المختصة بالسودان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية.

واعتمد المؤتمر عددا من التوصيات التي رفعها الخبراء للمؤتمر الوزاري حول تعزيز دور المؤسسات القانونية وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وحول تعزيز عمليات الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى تهيئة الظروف الملائمة للعودة الطوعية والمستدامة.

ودعت التوصيات المجتمع الدولي والإقليمي إلى تقديم الدعم لإنشاء آلية إقليمية تنسيقية للحلول تضم الدول المتأثرة بالأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وإنشاء صندوق إقليمي بدعم من الشركاء الدوليين من أجل استقطاب التمويل اللازم لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وفي ختام المؤتمر، وقع الوزراء ورؤساء الوفود على إعلان ياوندي حول اللاجئين والمهجرين قسريا في جمهورية أفريقيا الوسطى، والذي أكد على العديد من النقاط التي تخدم قضاياهم؛ من أهمها مواصلة الجهود الإقليمية من أجل تقديم الحلول للاجئين من أفريقيا الوسطى والنازحين والعائدين طوعيا والحفاظ على حمايتهم ودعم عملية المصالحة الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
مصدر : وكالات
رقم : 991521
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يوم القدس العالمي، اذا صدق القول العمل
يوم القدس العالمي، اذا صدق القول العمل
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
28 نيسان 2022
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
28 نيسان 2022
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
28 نيسان 2022
قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي
قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي
28 نيسان 2022
بالفيديو.. طهران تستضيف المؤتمر الدولي للقدس
بالفيديو.. طهران تستضيف المؤتمر الدولي للقدس
28 نيسان 2022
جدة تستضيف اجتماعاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. ماذا عن التطبيع واعتقال السعودية للفلسطينيين ؟
جدة تستضيف اجتماعاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. ماذا عن التطبيع واعتقال السعودية للفلسطينيين ؟
28 نيسان 2022
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
27 نيسان 2022
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
27 نيسان 2022
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
27 نيسان 2022
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
27 نيسان 2022
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
27 نيسان 2022
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
د. حسين أمير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية الإيرانية
27 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
جدة تستضيف اجتماعاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. ماذا عن التطبيع واعتقال السعودية للفلسطينيين ؟