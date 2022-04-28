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الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 09:46

السيد الصدر يدعو السعودية لإعمار وبناء قبور أئمة أهل (ع)البيت في البقيع

السيد الصدر يدعو السعودية لإعمار وبناء قبور أئمة أهل (ع)البيت في البقيع
جاء ذلك اثر إشادته بخطوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيسي باعمار وافتتاح مسجد رأس الحسين (عليه السلام).

وقال السيد الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "ونحن على أعتاب ليلة القدر المشتركة التي نأمل أن تكون ليلة وحدة وإعتدال خصوصا بعد ما أقدم عليه الأخ الرئيس المصري من إعمار وافتتاح مسجد رأس الحسين (عليه السلام) في مصر الحبيبة، بمعونة الأخوة البهرة جزاهم الله خيرا".

وتابع: "ومن هنا نأمل من الأخوة في المملكة العربية السعودية إعمار وبناء قبور أهل البيت (عليهم السلام) في (البقيع) في المملكة، وخصوصا بعد تبني الأخ ولي العهد السعودي السياسة الإعتدالية عندهم، لتكون تلك الخطوة بداية وحدة الصف الإسلامي فالاعتدال منهج الحق".
مصدر : وكالات
رقم : 991526
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