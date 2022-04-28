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الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 10:03
على اعتاب يوم القدس العالمي..

مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية

مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
وجاء في البيان ان استعدادات الشباب الفلسطيني والمجاميع الجهادية وتجسيدها للقوة باستمرار تظهر تفوق فلسطين وقدراتها يوما بعد يوم وتكشف ضعف العدو الغاصب.

واضاف مجلس صيانة الدستور في بيانه : في وقت كانت فيه القوى الكبرى تحاول طمس اسم فلسطين ووضعه في رفوف التاريخ، انطلق مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل لاتخاذ موقف تاريخي حكيم باعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام يوما عالميا للقدس، وبذلك أحبط معادلات الاستكبار العالمي.

واكد البيان الدعم المطلق من قبل شعب ايران ونظامها الاسلامي لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وادانة جرائم الكيان الصهيوني وحماته، وتقديم كل الدعم لتحرير القدس الشريف.
رقم : 991531
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