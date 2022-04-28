قاليباف وخليل الحية يناقشان تطورات فلسطين والمنطقة

وفي هذا اللقاء الذي جاء على اعتاب يوم القدس العالمي تباحث قاليباف والحية حول ظروف المنطقة وتطورات فلسطين.



ويصادف يوم غد الجمعة يوم القدس العالمي وهو الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.