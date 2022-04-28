القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا

نقلت وكالة "فارس" بيانا عن هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية جاء فيه "ان تعبئة امكانيات العالم الاسلامي الثقافية والاقتصادية والسياسية والعسكرية لدعم واسناد الشعب الفلسطيني الغيور والمسطّر للملاحم، ستنهي حياة الكيان الصهيوني المصطنع.



وفيما شدد البيان على قرب تحقق شعار تحرير القدس، دعا الى ضرورة بلورة التضامن بين الدول الاسلامية لحل القضية الفلسطينية.



واضاف البيان ان المبادرة الحكيمة لمفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في تعيين آخر جمعة من شهر رمضان المبارك ليوم القدس العالمي كانت مبادرة بعيدة الرؤية وخالدة، تذكر بمظلومة الشعب الفلسطيني المضطهد والتضامن العالمي للمسلمين وأحرار العالم في اعلان غضبهم تجاه الكيان الصهيوني الغاصب.



وأدان البيان الاعتداءات الاخيرة لغاصبي أرض فلسطين والمستوطنين المتطرفين على المسجد الاقصى الشريف في شهر رمضان المبارك وانتهاكهم لحرمة العبادات في هذا المسجد الشريف واضاف: ان سياسة التطبيع التي تنتهجها بعض الدول الرجعية والعميلة ازاء الكيان القاتل للاطفال والتقاعس والصمت الدائمي لمجلس الامن الدولي امام هذه الجرائم في الاراضي المحتلة، يمهد لزيادة التجرؤ الصهيوني اللقيط وازدياد اعماله العدائية والمخالفة للقيم الانسانية.