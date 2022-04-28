السجن 14 عاما لفلسطيني من النقب بتهمة التخطيط لعملية في القدس

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الخميس، إن "وليد أبو مديغم (23 عاما) وصل إلى القدس في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 مسلحا بسكين ومفك، وخطط لقتل ضابط شرطة أو جندي بطعنه في رقبته".



ونقلت الصحيفة عن قاضي محكمة بئر السبع، قوله، إن "الحكم الصادر بحق أبو مديغم أخذ في الحسبان حقيقة أنه مواطن إسرائيلي (فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية)".



من جهتها؛ قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن قاضي المحكمة كتب في حكمه أن "جنسية أبو مديغم تعني أن عليه واجب الولاء للدولة، وبالتالي فإن نيته ارتكاب عملية كانت أشد قسوة".



وجاء في لائحة الاتهام أن "أبو مديغم" نزل عند منطقة باب العامود بالقدس، حوالي الساعة الواحدة صباحًا، وحاول شق طريقه إلى المسجد الأقصى.



وأضافت اللائحة، أن "سلوكه أثار شكوك قوات الشرطة، وتم اعتقاله واقتياده للاستجواب من جهاز الأمن العام (الشاباك)"، مدعية أنه اعترف خلال التحقيق معه بأنه "كان لديه دافع للهجوم بسبب حقيقة أن "إسرائيل" تسيء إلى أولئك الذين يأتون إلى الحرم القدسي، وأن الجنود يضربون العرب دون سبب".



ويقبع داخل سجون الاحتلال نحو 4450 أسيرًا فلسطينيًّا، وفق مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، معظمهم بأحكام مرتفعة.