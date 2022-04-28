جيش الاحتلال يقرر تجنيد 6 كتائب احتياط إضافية في الضفة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "بعد تقييم الوضع في الجيش، تقرر تجنيد 6 كتائب احتياط خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة الجهود في منطقة التماس في الضفة الغربية".



وأضاف أنه "سيتم كذلك تخصيص بعض الكتائب للقيادة الجنوبية والشمالية".