الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 14:57

وحدة النقابات بحزب الله: باقون على عهدنا مع لبنان المقاوم لأعدائه

وحدة النقابات بحزب الله: باقون على عهدنا مع لبنان المقاوم لأعدائه
وقالت في بيان”ايها العمال، أنتم مظهر من مظاهر العطاء واللطف الباقي في الوطن ، أنتم مظهر من مظاهر الأمل المقيم في الوطن وانتم الحافظون للوطن ‏حقه بالعودة الى الحياة الطبيعية كما تعيش الشعوب الطبيعية في اوطانها .‏ التحية لعمال لبنان واتحاداتهم ونقاباتهم ، وعلى رأسها الاتحاد العمالي العام ، الذين تمسّكوا بحقوقهم وتابعوا بمختلف الأساليب والطرق ‏قضاياهم ووقفوا عندها وما زالوا بإصرار وعناد لتحقيق مطالبهم العادلة المٌحقّة في الرواتب والأجور، وفرض تطبيق القوانين الحافظة ‏لحقوقهم في ظل استهتار شديد وتعامٍ عن الحق، يمارسه المسؤولون بمختلف مستوياتهم . التحية من عمال لبنان ومن باب العرفان بالجميل لوزير العمل الدكتور مصطفى بيرم الذي بذل جهوداً وعقد بعد غياب ،اجتماعات للجنة ‏المؤشر، أثمرت تقديمات لعمال لبنان حفظت في ظروف استثنائية بعضاً من حقّهم في تصحيح أجورهم ،وعمل على إقرار مساعدات ‏إجتماعية لعمال ومستخدمي وموظفي لبنان ساهمت في إيجاد توازن لمداخيل الاسر اللبنانية، وان كان محدوداً لكنه مطلوب تاركاً الباب مفتوح لمعالجات حقيقية”.‏

واشارت الى ان “عيد العمال يأتي هذا العام على عمال لبنان وقد تعاظمت الآلام وتشتتت الآمال في ظل أزمة إقتصادية إجتماعية تكاد تتجذّر، وتسببت بها ‏أميركا الشيطان الأكبر ، وعمّقتها قوى محلية تستقوي بالخارج على حساب المصالح الحقيقية للوطن وابنائه. لكن إرادة الحق والوفاء للوطن ‏تبقى هي الراية المرفوعة وستنتصر بالنهاية وتحفظ للبنان هويته المقاومة وارادته الحرة، السيدة المستقلة، مهما علا صوت النفاق الداخلي ‏والتآمر الخارجي”.‏

ولفتت الى ان “عيد العمال هذا العام ألمٌ وآلامٌ في المعاش، وظروف الحياة وعضٌّ على الجراح، وإيمان وصبر منه يستنبت عمال لبنان الشرفاء بقاءهم ‏على عهدهم في حفظ لبنان، هوية ومقدرات، وعناصر قوة، ولن يسمحوا لقوى الشر الأميركية والاسرائيلية وبأي لَبوسٍ أن تستثمر في ما ‏خلقت لهم وراكمت عليهم من مشاكل إقتصادية وإجتماعية لتجعل لبنان إمارة ، او مهلكة ملحقة بأنظمة التطبيع مع العدو الصهيوني وهي ‏الغاية الأساس من كل هذا الاستهداف المركّز الذي يتعرض له لبنان. إن عمال لبنان الشرفاء باقون على عهدهم مع لبنان المقاوم لاعدائه، الحامي لشعبه وارضه، الباني لاقتصاده، وسيقوى لبنان على الفساد ‏والحصار، وسيبقى بإذن الله وطن الصلاح والتحرر، الوطن القادر على الحياة بعزّ وشرف وكرامة وستبقى المقاومة ثقافةً وسلاحاً تحمي ‏لبنان وأهله”. ‏

واضافت”ان الاستحقاق الدستوري القادم المتمثل بالانتخابات النيابية فرصة لعمال لبنان ليؤكدوا دورهم الأساسي والفعّال في إنجاز هذا الاستحقاق بما ‏يليق بلبنان وشعبه ومقاومته، ويوجّه الصفعة المناسبة لأميركا ومرتزقتها الصغار في لبنان. إن عمال لبنان قادرون على كسر إرادة الشرّ في استحقاق الانتخابات النيابية، وإسقاط وتمزيق راية الخزي العربي الخادم للمشروع ‏الصهيوني المتهاوي، وسيثبت عمال لبنان الأوفياء أنهم في الصفوف المتقدمة المقاومة للشيطان الأكبر الأميركي ، وسيحفظون هوية لبنان ‏وعناصر قوته المتمثّلة في المعادلة الماسية الجيش والشعب والمقاومة، الازمة الوطنية التي يميَّز بها الخبيثُ من الطّيب ، ولن تكون ‏الانتخابات النيابية القادمة سوى محطة من محطات الانتصار التي يصنعها عمال المقاومة وشعب المقاومة للبنان وللاحرار في العالم”. ‏

واوضحت ان “عيد العمال الذي يتزامن هذا العام مع يوم القدس العالمي ، هو مناسبة للتأكيد على دور عمال لبنان في حفظ حقوق الوطن واهله وفي حفظ ‏الموقع الريادي للبنان في دعم قضايا الامة المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في ازالة الكيان الصهيوني ‏الموقت واقامة دولته الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني . عيد العمال مناسبة للتاكيد على تضامن عمال لبنان مع عمال سوريا والعراق واليمن والبحرين وفلسطين في مواجهتهم لكل انوع العدوان ‏والحصار الظالم على اوطانهم. عيد العمال مناسبة للتأكيد على دور عمال لبنان في علاقاتهم مع اخوانهم عمال العالمين العربي الاسلامي ، وعمال العالم الاحرار في الحضور ‏الدائم وضرورة الرفع الدائم لمستويات التنسيق في مواجهة التحديات المشتركة في كل الميادين احقاقا للحق ودفاعا للباطل ودائما في ‏مواجهة قوى الشر والطغيان الاميركي . كل عام وعمال لبنان وعمال العالمين العربي والاسلامي وعمال العالم الاحرار بالف خير” .
رقم : 991581
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يوم القدس العالمي، اذا صدق القول العمل
يوم القدس العالمي، اذا صدق القول العمل
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
28 نيسان 2022
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
28 نيسان 2022
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
28 نيسان 2022
قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي
قائد الثورة الإسلامية يلقي خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي
28 نيسان 2022
بالفيديو.. طهران تستضيف المؤتمر الدولي للقدس
بالفيديو.. طهران تستضيف المؤتمر الدولي للقدس
28 نيسان 2022
جدة تستضيف اجتماعاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. ماذا عن التطبيع واعتقال السعودية للفلسطينيين ؟
جدة تستضيف اجتماعاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. ماذا عن التطبيع واعتقال السعودية للفلسطينيين ؟
28 نيسان 2022
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
الشيخ ماهر حمود لـ"إسلام تايمز": التطبيع أظهر الخبيث من الطيب 
27 نيسان 2022
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
قيادي بحركة حماس لـ"إسلام تايمز": خيار السلام مع العدو أثبت فشله
27 نيسان 2022
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
خالد الملا: قيادة المقاومة زرعت بذوراً لمقاومة الاحتلال الصيهوني
27 نيسان 2022
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
الشيخ أختري: الاحتفاء بيوم القدس هذا العام سيكون مختلفا ومتميزا
27 نيسان 2022
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
نعيم قاسم: الامام الخميني أطلق القدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية
27 نيسان 2022
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
يوم القدس تجسيد للإنسانية والمقاومة المقدسة
د. حسين أمير عبداللهيان وزير الشؤون الخارجية الإيرانية
27 نيسان 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القوات المسلحة الإيراينة: تحرير القدس أصبح قريبا
مجلس صيانة الدستور الايراني: يوم القدس يحقق وحدة الأمة الاسلامية
عودة دواعش السياسة إلى العراق.. ثلاثة سيناريوهات محتملة
جدة تستضيف اجتماعاً لبحث الانتهاكات الإسرائيلية.. ماذا عن التطبيع واعتقال السعودية للفلسطينيين ؟