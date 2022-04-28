قيس سعيّد: لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة

وفي كلمة ألقاها خلال مأدبة إفطار على شرف أهالي الشهداء، من المؤسستين العسكرية والأمنية أكد أنه ''لا اعتراف بمن يقايض الوطن بالسلطة، ولا اعتراف ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ"، مضيفا: "أرفعها لاءات ثلاث، لا حوار ولا اعتراف ولا صلح إلا مع الوطنيين الصادقين".



كما انتقد سعيد مواقف الانزعاج الخارجية من الأوضاع في تونس، لافتا إلى انه قدم كل الضمانات من أجل تحقيق انتخابات نزيهة، لافتاً إلى أنّ "القلق والانزعاج يسيطر على الأطراف الخارجيّة، رغم كل الضمانات".



من جهة أخرى، طالب الرئيس التونسي القضاة "بتحمل مسؤولياتهم التاريخيّة في إنفاذ القانون على الجميع، من دون استثناء"، مشددا على أنه "يجب على القضاة الإسراع في المحاسبة، ولهم من النصوص ما يكفيهم للقيام بوظيفتهم حتى تعود أموال الشعب للشعب".