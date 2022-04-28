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الخميس 28 نيسان 2022 ساعة 19:54

ايران.. واستمرار الاحتفاليات بيوم القدس العالمي

منذ ان اعلن الامام الخميني الراحل (رض)، اخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس، لم تعد تلك التسمية ترتبط ببقعة جغرافية وحسب بل اصبحت ثقافة تنشأ عليها الاجيال ويشيب عليها الكبار، وصارت تلك الدعوة محركا وملهما للثائرين في العالم من اجل استرداد المقدسات السليبة ونصرة للمظلومين في اصقاع الاراض.

في حاضرة القدس الشريف في يومها الذي اعلنه الامام الخميني الراحل قدس سره قبل اربعة واربعين سنة، قوة وعزيمة واصرار، هو ما دأبت عليه وتستمر قوى محور المقاومة في المنطقة، تخليدا للقضية وايذانا بحتمية تحرير واسترجاع المقدسات من ايدي المحتلين الاسرائيليين .

لقد كانت القدس في وجدان الامام الراحل ووجدان كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها تعني كرامتهم وعزتهم وتمثل المركز الأكثر قداسة لديهم، وفي نفس الوقت تعني الجرح والظلم الذي لابد أن يعمل الجميع من أجل التئامه ومن أجل رفع الظلم عن أهله ..

في هذه المناسبة لابد من إعادة التذكير بأن القدس وباقي المدن الفلسطينية تتعرض الآن للتهويد ويجري نهب أراضيها ويتوسع الاستيطان، كما يجري بشكل منتظم التعدي على الأماكن المقدسة في بيت المقدس والحرم الإبراهيمي بالخليل..

وفي هذا الصدد عقد اليوم الخميس في طهران اجتماع "عرض التقرير الخاص بأوضاع المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني" بحضور شخصيات فلسطينية بارزة.

وبدأ الاجتماع لتقديم تقرير عن "آخر أوضاع المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني" بحضور خليل الحية القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، في مقر الأمانة الدائمة لمؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية وحضر الاجتماع مجموعة من كبار المحللين والنشطاء الفلسطينيين.

وقال الخبير الفلسطيني حسين رويوران في كلمة افتتاح الاجتماع: "نحتاج إلى معرفة أين نحن وإلى أين نريد أن نذهب". اليوم نحن بحاجة إلى وحدة الموقف والعمل بين جميع التيارات الإسلامية. أثار الإمام الخميني (رضي الله عنه) هذه المسألة منذ البداية كاستراتيجية لتحرير فلسطين.

وأضاف: "ما حدث اليوم هو أن الفكر الإسلامي طغى على أفكار أخرى في فلسطين والوضع مختلف تماما. وفي المقابل، فشل العدو الصهيوني في محاولته إقامة مجتمع متجانس. مجتمع على وشك الانهيار والتفتت.

وتابع رويوران: "أعتقد أن أهم نجاح للإمام الخميني (رضي الله عنه) هو أنه وبأسلوبه الثوري الجديد تمكن من حشد عدد كبير من الدول للدفاع عن الإسلام وفلسطين".

وقال خليل الحية، أحد القادة البارزين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس، في الاجتماع: "نشكر الله على أنه هدانا على طريق المقاومة". أنتم تعلمون أن الكيان الصهيوني هو السبب عن المشروع العالمي للصهيونية. الصهاينة استغلوا ضعف الأمة وأرادوا القضاء على القضية الفلسطينية. وصل الأمر إلى النقطة التي اعترفت فيها منظمة التحرير الفلسطينية بسيادة هذا النظام غير الشرعي على ثلثي فلسطين. مرت ثلاثة عقود على مفاوضات منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها حتى الآن لم تتوصل إلى نتيجة. في هذا المسار السياسي كان الهدف قتل روح المقاومة بين الفلسطينيين.

زخم تلك الصرخة التي اطلقها مفجر الثورة الاسلامية في ايران ها هي اليوم ترفرف رايتها خفاقة في المنطقة والاقليم ولا زالت تعطي اثارها الاجابية في العمل الدؤوب لاجهاض كل المؤامرات الشريرة التي تستهدف العالم الاسلامي..

أن مناسبة يوم القدس يجب أن تكون كما أرادها مطلقها الإمام الخميني قدس سره للحشد والاستعداد للمعركة الفاصلة بين الحق والباطل لاستعادة الأرض والهوية وللتأكيد أيضاً على أنه لا إسلام بدون حرية المسلمين وأوطانهم..
رقم : 991625
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